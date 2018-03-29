Sahte içki operasyonu - ADANA

- Adrese girilmesi - Ele geçirilen sahte içkilerADANA (AA) - Adana ’da bir eve düzenlenen operasyonda 5 bin 235 litre sahte içki ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.Adreste düzenlenen operasyonda, 5 bin 235 litre sahte içki ve çok sayıda boş şişe ele geçirdi.İçkileri sattığı iddia edilen Hüseyin K. gözaltına alındı.Ele geçirilen sahte içkiler savcılık talimatıyla imha edildi.