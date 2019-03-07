Sahte içki imalathanesine operasyon - GAZİANTEP

- Sahte içki imalathanesinden görüntüler - Sahte içki imalatında kullanılan kapak ve şişelerden detaylar - Sahte içki imalatında kullanılan malzemelerden detaylar Gaziantep 'te sahte içki imalathanesine operasyon - Operasyonda, 3 bin 229 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 bin 229 litre sahte içki, 90 litre etil alkol, 3 litre anason, 3 fiber tank ile çok sayıda etiket, boş şişe, kapak ve alkol karıştırma aparatı ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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