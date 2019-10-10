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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sahte içki imalathanelerine operasyon - ADANA

Sahte içki imalathanelerine operasyon - ADANA

- Polisin imalathaneye girmesi - Polisin arama yapılması - Ele geçirilen sahte içki - Yapım aşamasındaki sahte rakıdan görüntü Adana 'da sahte içki imalathanelerine operasyon - Merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen iki evde satışa hazır 190 litre ile yapım aşamasında bin 300 litre sahte rakı ele geçirdi - Operasyonda 2 kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen iki evde satışa hazır 190 litre ile yapım aşamasında bin 300 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki iki ayrı evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, satışa hazır 190 litre ile yapım aşamasında bin 300 litre sahte rakı ele geçirdi.Ekipler, olayla ilgili şüpheliler H.C. ve H.K'yi gözaltına aldı, sahte içkileri de imha etti.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Sahte İçki İmalathane Sahte Rakı Irak 

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