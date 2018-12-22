Sahte engelli raporu düzenleyen 25 kişi tutuklandı

-- Şüphelilerin görüntüsü



( ANKARA ) ANKARA



- Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sahte belgelerle engelli raporu düzenlendiği tespiti üzerine düzenlenen operasyonda 41 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 25'inin tutuklandığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir devlet hastanesinde çalışan görevli, bazı şahıslarca Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak amacıyla hastaneye sunulan belgelerin sahte olduğunu fark etti. Durumun adli makamlara bildirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” konulu planlı operasyonel çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda bazı şahısların rapor alımı sürecinde benzer yöntemler kullandığı ve usulsüz Engelli Sağlık Kurulu Raporu alan şüpheli şahısların birbirleriyle irtibatlı olduğu, sahte belgeler ile engelli raporu alarak engelli vatandaşlara tanınan haklardan haksız şekilde faydalanılmasına neden oldukları ve bu surette kamuyu zarara uğrattıkları yönünde bulgular elde edildi. Emniyet güçlerince 19 Aralık 2018'de yapılan eş zamanlı operasyonda 2'si kamu görevlisi 41 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kamu görevlisi 25 şüpheli tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

