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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Sahte Emlakçı dolandırıcılığı bu kadarına da pes dedirtti İzle

Sahte Emlakçı dolandırıcılığı bu kadarına da pes dedirtti İzle

Güvenlik kamerası görüntüsü

Sahte Emlakçı Güvenlik Kamerası Kira Sözleşmesi Beğendik Dolandırıcılık 

-Mağdur ile röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Evin sahibinin oturduğu daireyi başkasına kiraladı İSTANBUL

- Pendik’te kendisini emlakçı olarak tanıtan bir şahıs, ev sahibinin oturduğu evi internet üzerinden başka birisine kiraladı. Evi kiralayan vatandaş gerçeği öğrenince büyük şok yaşarken, kaçtığı söylenilen sahte emlakçıdan şikayetçi oldu. Olay, bayram arifesinde Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Abdurrahman Arslan, oturduğu evi kiraya vermek için internete ilan verdi. İlanı gören sahte emlakçı A.Y. ise Arslan ile irtibata geçerek eve kiracı bulabileceğini söyledi.

İnternete ilan vererek evi kiralamaya çalışan sahte emlakçı A.Y., kısa sürede Ramazan Zengin isimli bir vatandaşla anlaştı. Ramazan Zengin ve A.Y., daireyi görmek için randevulaştı. Gerçek ev sahibi içindeyken daireyi gezdiren A.Y., Zengin'in detaylı sorularını da geçiştirmeye çalıştı. Evde kiracı olduğunu ve birkaç güne kadar çıkacağını söyleyen A.Y, Zengin ile bir kafede kira sözleşmesi yaptı. Bin 200 Türk Lirası kira ve bin 200 TL depozito alan A.Y., o günün ardından kayıplara karıştı. A.Y.'den haber gelmemesi üzerine kuşkulanan Zengin, evi araştırmaya başladı.
Başka bir sitede farklı bir ilan görerek bu kez gerçek ev sahibi ile görüşen Zengin, dolandırıldığını anladı. Polise başvuran Zengin, A.Y.'den şikayetçi oldu. A.Y.’nin daha öncede dolandırıcılık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Başından geçenleri anlatan Ramazan Zengin "Bu işi gayr-i resmi olarak yapan birisi tarafından dolandırıldık. Asıl mal sahibi şu an benim yanımda olan kişi. Evde kısa süre bulunduktan sonra evi beğendik çıktık. Kendisine kira bedelini nakit olarak teslim ettik ayrıldık. Aynı şekilde 1 aylık depozitoyu teslim ettik. Ben içine kuşku düşünce evin sahibi aradım ve doğruyu öğrendim" ifadelerini kullandı. Şüpheli şahıs güvenlik kamerasında Öte yandan A.Y.’nin söz konusu dolandırıcılık iddiasının yaşandığı kafeye giderken görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.
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