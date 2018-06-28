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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sahte ehliyet çetesine şafak baskını

Sahte ehliyet çetesine şafak baskını

polis ekiplerinin emniyetten çıkışı

Şafak Baskını Polis Ruhsatsız Silah Polis Ekipleri Trafik Cezaları 

-evlere baskın
-şahısların gözaltına alınması
-evlerde arama
-gözaltına alınan şahısların emniyete getirilmesi

( BURSA -HD)- Trafik cezalarından sahte ehliyetle sıyrılan çeteye şafak baskını BURSA

- Bursa’da ehliyetleri olmadan trafik kazalarına karışan yabancı uyruklu vatandaşların yazılan trafik cezalarını ödememek için sahte ehliyet düzenlediklerini tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) şafak baskını düzenledi.
Baskında 13 kişi gözaltına alındı. Bursa’da ehliyetleri olmadan araç kullanan Suriyeli vatandaşlara karıştıkları trafik kazalarında ehliyetleri olmaması sebebi ile cezai işlem uygulanıyordu. Para cezasını ödememek için farklı yollara başvuran sürücüler düzenledikleri sahte ehliyetleri daha sonra yetkili mercilere ibraz edip ceza ödemekten kurtuluyordu. Son günlerde bu durumun sık sık yaşanmasından şüphelenen trafik ekipleri konuyla ilgili Bursa KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Konuyu araştıran ekipler olayın sahtecilik olduğunu tespit etti ve sahte ehliyet hazırlayan çeteye baskın düzenledi.
Bursa’nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde önceden tespit edilmiş 34 adrese 100 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çete üyesi 24 kişiden 13 tanesi gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda sahte ehliyet ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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