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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sahte doktor gözaltına alındı

Sahte doktor gözaltına alındı

Doktorun görüntüsü

( İSTANBUL )- Yıllarca ameliyata giren sahte doktor yakalandı İSTANBUL

Profesör Sahte Doktor Öğrenciler Beyin Tümörü Ameliyat 


- İstanbul’da yıllarca sahte belge ve diploma ile kendisini doktor olarak tanıtıp çaresiz hastaların ameliyatına girdiği tespit edilen sahte doktor, polisin operasyonu sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte doktorun foyasını açığa çıkardı. Sahte doktor üzerine çalışma yapan ekipler lise mezunu olmasına rağmen kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtan şahsı takibe aldı. Yapılan takiplerin sonrasında insan sağlığı, beyin tümörleri konusunda hastaları yanlış bilgilendirdiği tespit edilen Cüneyt Turan, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sahte belge ve diploma ile yıllarca ameliyata girmiş Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Cüneyt Turan’ın sahte belge ve diploma ile yıllarca ameliyata girdiği tespit edildi. Ayrıca sahte doktorun katıldığı programlarda 1985-1986 yıllarında Almanya’da Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve ABD’de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını, 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatlarını başarılı şekilde gerçekleştirdiğini, 2006-2009 arası aktif çalışmaları olduğunu 2009’dan sonra da sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiğini anlatarak insanları kandırdığı öğrenildi. Çaresiz hastaların para karşılığı çare aradıkları tespit edildi Yakalanan sahte doktorun üniversitelerde konuşmacı olarak seminerlere katıldığı ve öğrencilere yanlış bilgiler verdiği tespit edildi. Ayrıca ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda bazı hastaların ultrason-tahlil sonuçlarını sahte profesöre ulaştırarak çare aradığı ve sahte doktorun da para karşılığı ilgilendiği belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan sahte doktor Cüneyt Turan’ın işlemlerinin Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi. (MB-SO-Y)
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