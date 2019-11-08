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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sahte diploma yapan oğlunu ihbar etti İzle

Sahte diploma yapan oğlunu ihbar etti İzle

Sahte diploma ve belgelerin görüntüsü

Adli Tıp Sürücü Belgesi Sahte Diploma Harekete Geç Sürücü Kursu 

-Oğlunu ihbar eden babanın görüntüsü
-Babadan detay
-Zanlıların adli tıpa getirilmesi
-Adli tıpa alınması en öndeki ihbar edilen oğul(gömlekli siyah şişme yelekli)

( ADANA )- Adana'da bir kişi arkadaşlarıyla birlikte sahte diploma yapan ve okuma-yazması olmayan kişilerin ehliyet almasına sağlayan oğlunu ihbar ederek şebekeyi ortaya çıkardı ADANA

- Adana'da bir baba arkadaşlarıyla birlikte sahte diploma yapan ve okuma-yazması olmayan kişilerin ehliyet almasını sağlayan oğlunu ihbar ederek şebekeyi ortaya çıkardı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bakkal dükkanı işleten Muhammed Hıdır (54) polisi arayarak, oğlu Bessem Hıdır'ın sürücü kursu sahibi A.S. ile yeminli tercüman Züheyir Hüsso'nun okuma-yazma bilmeyenlere sahte diploma yaptığını ve bunların ehliyet almalarını sağladığını ileri sürdü.Polis babanın ihbarı üzerine harekete geçerek sürücü kursu ile diğer zanlıları takibe başladı.
Polis takip sonucunda savcılıktan alınan izinle sürücü kursuna da baskın yaptı. Yapılan baskında kursta 160 şahıs adına düzenlenmiş sürücü belgesi başvuru dosyası, 35 sahte sertifika, 120 sahte diploma, 1 bilgisayar ve 2 kaşe ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.S., yeminli tercüman Züheyir Hüsso, Bessem Hıdır ve sahte diploma alan Bilal Kelzi ile Muhammet Lattuf'u gözaltına aldı.Sorguları tamamlanan zanlılardan Züheyir Hüsso ile Bessem Hıdır tutuklandı.
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