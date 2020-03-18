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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sahte dezenfektan üreten iş yerine baskın - İZMİR

Sahte dezenfektan üreten iş yerine baskın - İZMİR

- İş yerinden genel görüntü - İş yerinde üretilen sahte dezenfektanlardan görüntüler İzmir 'de sahte dezenfektan üreten iş yerine baskın - Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında, 1 ton sahte el dezenfektanı, çok sayıda boş etil alkol bidonu ve etiketsiz doluma hazır boş bidon, 2 terazi, 1 tonluk ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank, 21 kilogramlık beyaz renkli toz ham madde ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Bölgesi'nde temizlik ürünleri bulunan bir depoda sahte el dezenfektanı üretildiği ihbarı aldı.Adrese baskın düzenleyen ekipler, üretim izni olmadığı tespit edilen iş yerinde 1 tonluk tank içinde el dezenfektanı, çok sayıda boş etil alkol bidonu ve etiketsiz doluma hazır boş bidon, 2 terazi, 1 tonluk ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank, 21 kilogramlık beyaz renkli toz ham madde ele geçirdi.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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