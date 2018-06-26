'Sahte Çürük Raporu' davası ikinci kez karara bağlandı Haberi

-Beşiktaş Adliyesinde sanıkların adliyeye girişi arşiv



( İSTANBUL ) "Sahte Çürük Raporu" davası ikinci kez karara bağlandı- Ahmet Zeki Üçok’a 10 ay hapis veren mahkeme, cezayı paraya çevirdi İSTANBUL



- "Sahte çürük raporu" soruşturmasına ilişkin Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada emekli Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında 5 sanık 10 ay hapse çarptırıldı. Eski özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk yargılamada Ahmet Zeki Üçok, ‘örgüt üyesi olmak’, ‘yağmaya teşebbüs ve dolandırıcılık’ suçundan 9 yıl 7 ay hapis ile cezalandırılmıştı. Yargıtay’ın bozma ilamının ardından yeniden görülen ve sanıkları arasında Emekli hakim albay Zeki Üçok’un da bulunduğu “Sahte çürük raporu” davası karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet Zeki Üçok ve Erdem Kılıç hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı sanıklar Ahmet Zeki Üçok, Sibel Fatma Çarmıklı ve Erdem Kılıç’ın ‘Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olup menfaat temin etme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan Murat Can Çarmıklı’nın ‘dolandırıcılık’ suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsini isteyen savcılık Murat Tugay Tepe’nin ise “dolandırıcılık ve kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olup menfaat temin etme” suçlarından” 3 yıldan 10 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık Ahmet Zeki Üçok, beraatine karar verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme Ahmet Zeki Üçok, Sibel Fatma Çarmıklı ve Erdem Kılıç’ı ‘yetkili olmadığı bir için yarar sağlama’ suçundan 10’ar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Çarmıklı ve Kılıç’a verilen cezalarda hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme Üçok’a verilen cezayı ise 6 bin lira para cezasına çevirdi. Sanık Murat Can Çarmıklı’yı dolandırıcılık suçundan 10 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıklardan Murat Tugay Tepe’yi ise “dolandırıcılık ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarından 20 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme yine bu sanıklara verilen cezalarda da hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme davada yargılanan diğer sanıkların ise benzer suçlardan beraatlerine karar verdi. Davanın geçmişi Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında hazırlanan iddianamede aralarında Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’un da bulunduğu 17 sanık hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, kamu görevini kötüye kullanmak, fuhuş için aracılık ve yer temin etme” suçlarından dava açılmıştı. Eski özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 2,5 yıl süren yargılama sonunda Ahmet Zeki Üçok, ‘örgüt üyesi olmak’, ‘yağmaya teşebbüs ve dolandırıcılık’ suçundan 9 yıl 7 ay hapis ile cezalandırılmıştı. Sanıklardan Murat Tugay Tepe’ye “örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘yağma’, ‘yağmaya teşebbüs’ gibi suçlardan 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme diğer sanıklar hakkında da çeşitli hapis cezaları öngörmüştü. Eski özel yetkili mahkemenin verdiği karar Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesince sanıkların suç örgütü kurduklarına dair inandırıcı ve hukuka uygun kanıtlar bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştu.

