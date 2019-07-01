'Sahte cinsel içerikli ürün' operasyonu - İSTANBUL
"Sahte cinsel içerikli ürün" operasyonu - İSTANBUL - Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi - Operasyon sonrası emniyet görüntüsü İstanbul 'da "sahte cinsel içerikli ürün" operasyonu - Operasyonda piyasa değeri 5 milyon 250 bin lira olan cinsel içerikli ilaç, macun, jel ve sprey ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 5 milyon 250 bin lira olan cinsel içerikli ilaç, macun, jel ve sprey ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı İstanbul Güvenlik Şube Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte cinsel içerikli ilaç satanların yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 25 Haziran'da Tuzla'da bir iş yeri ve ikamete baskın düzenledi. Operasyonda 5 bin 120 cinsel gücü arttırıcı hap, 74 bin 882 gıda takviyeli macun, 23 bin 590 cinsel içerikli çikolata ve jel, 4 bin 525 cinsel içerikle krem ve sprey, 778 gıda takviyeli yağ, sıvı enerji içeceği ve damla ele geçirildi.1 kişi gözaltına alınırken, 4 kamyonla taşınan malzemelerin piyasa değerinin 5 milyon 250 bin lira olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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