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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Sahte cinsel içerikli ürün' operasyonu - İSTANBUL

'Sahte cinsel içerikli ürün' operasyonu - İSTANBUL

"Sahte cinsel içerikli ürün" operasyonu - İSTANBUL - Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi - Operasyon sonrası emniyet görüntüsü İstanbul 'da "sahte cinsel içerikli ürün" operasyonu - Operasyonda piyasa değeri 5 milyon 250 bin lira olan cinsel içerikli ilaç, macun, jel ve sprey ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 5 milyon 250 bin lira olan cinsel içerikli ilaç, macun, jel ve sprey ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı İstanbul Güvenlik Şube Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte cinsel içerikli ilaç satanların yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 25 Haziran'da Tuzla'da bir iş yeri ve ikamete baskın düzenledi.
Operasyonda 5 bin 120 cinsel gücü arttırıcı hap, 74 bin 882 gıda takviyeli macun, 23 bin 590 cinsel içerikli çikolata ve jel, 4 bin 525 cinsel içerikle krem ve sprey, 778 gıda takviyeli yağ, sıvı enerji içeceği ve damla ele geçirildi.1 kişi gözaltına alınırken, 4 kamyonla taşınan malzemelerin piyasa değerinin 5 milyon 250 bin lira olduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Enerji İçeceği Çerikli Irak 

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