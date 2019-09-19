Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sahte boya operasyonu - BARTIN Haberi

Sahte boya operasyonu - BARTIN Haberi

- Operasyonun drone görüntüleri - Ele geçirilen boyalardan görüntü - Piyasaya sahte boya süren 3 şüpheli, drone destekli operasyonla yakalandıBARTIN (AA) - Bartın 'da, piyasaya sahte boya süren 3 şüpheli, drone destekli operasyonla suçüstü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il dışından kente getirilerek vatandaş ve müteahhitlere orijinal görünümlü boyaların ucuza satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Şüphelilerin yakalanması amacıyla kent giriş ve çıkışlarını drone'u havada sabit konuma getirerek takip eden ekipler, boyaların yolcu minibüsüyle dikkati çekmemek için parça parça 10 - 15 kova şeklinde getirildiğini belirledi.Zonguldak'tan getirilen boyaların piyasaya sürülmek amacıyla Yalı mevkisinde bir taksiye alındığı sırada şüpheliler suçüstü yakalandı.Yapılan çalışmada, Zonguldak'ta şüphelilere ait depoda yüzlerce boya kovası ele geçirildi.Şüphelilerin, kendi hazırladıkları boya kovalarına matbaalarda bastırdıkları bilinen boya markası etiketlerini yapıştırarak orijinal ürün gibi değerinin altında sattıkları ve bu yolla yaklaşık 1 milyon lira gelir sağladıkları tespit edildi.Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ö. (24), Ö.Ö. (50) ve M.D'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Lyon Akalan Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı