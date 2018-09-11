Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Sahte Avustralya doları bozduran şüpheliye suçüstü Haberi

Sahte Avustralya doları bozduran şüpheliye suçüstü Haberi

Asayiş şube detay

Polis Akalan Dolar Döviz Bürosu Trol 

-Zanlının çıkarılması
-Araca bindirilmesi

( ANTALYA )- Şüphelinin üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 400 Avustralya doları daha ele geçirildi ANTALYA

- Antalya'da bir döviz bürosundan sahte Avustralya doları bozduran şüpheli ikinci denemesinde yakayı ele verdi. Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde döviz bürosu işleten E.U, işyerine gelen bir kişinin kendisine 5 adet 50 Avustralya doları vermesi karşılığında şahsa 1105 lira verdi. E.U, müşteri gittikten sonra yaptığı kontrolde dolarların sahte olduğunu belirledi. E.U. durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Bu sırada şüpheli, aynı döviz bürosuna gelerek yeniden dolar bozdurmak istedi. Daha önceki verdiği dolarların sahte çıktığının söylenilmesi üzerine şüpheli kaçmaya başladı.
Hızla kaçmaya başlayan vatandaşlar ve devriye görevi yapan polisler tarafından yakalandı. İsminin M.B. olduğu öğrenilen şüphelinin üst aramasında sahte olduğu belirlenen 400 Avustralya doları ele geçirildi. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (İA-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı