Sahte Avustralya doları bozduran şüpheliye suçüstü Haberi

-Zanlının çıkarılması

-Araca bindirilmesi



( ANTALYA )- Şüphelinin üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 400 Avustralya doları daha ele geçirildi ANTALYA



- Antalya'da bir döviz bürosundan sahte Avustralya doları bozduran şüpheli ikinci denemesinde yakayı ele verdi. Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde döviz bürosu işleten E.U, işyerine gelen bir kişinin kendisine 5 adet 50 Avustralya doları vermesi karşılığında şahsa 1105 lira verdi. E.U, müşteri gittikten sonra yaptığı kontrolde dolarların sahte olduğunu belirledi. E.U. durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Bu sırada şüpheli, aynı döviz bürosuna gelerek yeniden dolar bozdurmak istedi. Daha önceki verdiği dolarların sahte çıktığının söylenilmesi üzerine şüpheli kaçmaya başladı.

Hızla kaçmaya başlayan vatandaşlar ve devriye görevi yapan polisler tarafından yakalandı. İsminin M.B. olduğu öğrenilen şüphelinin üst aramasında sahte olduğu belirlenen 400 Avustralya doları ele geçirildi. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (İA-

