Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sahte avukatlardan ‘icra’ yalanıyla 500 bin liralık vurgun İzle

Sahte avukatlardan ‘icra’ yalanıyla 500 bin liralık vurgun İzle

Polis kamerasından operasyon anı

Haciz İşlemi Tablet Bilgisayar Suç Duyurusu Harekete Geç Dolandırıcılık 

-Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler
-Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar
-Aramalarda ele geçirilen suç unsurları
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi
-Emniyetteki sergiden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL )- Telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini ‘avukat‘ olarak tanıtıp ‘icra takibi’ yalanıyla 500 bin lira vurgun yapan çete çökertildi- İstanbul, Bursa ve Kastamonu’da yapılan operasyonlarda şebeke üyesi 12 kişi gözaltına alınırken, otuzun üzerinde vatandaşın bu yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı İSTANBUL

- Kendilerini ‘avukat‘ olarak tanıtıp telefonla ulaştıkları kişilerden ‘icra takibi’ yalanıyla 500 bin lira vurgun yapan çete çökertildi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, şebekenin otuzun üzerinde kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; polisi harekete geçiren olay, 30’un üzerindeki mağdur kişilerin suç duyurusu üzerine ortaya çıktı. Mağdurların ifadesinden yola çıkan İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendilerini ‘avukat’ gibi tanıtıp telefonla ulaştıkları kişilere ‘hukuk bürosundan aradıklarını söyleyip, “Türkasistkart üyeliğiniz sebebiyle birikmiş borcunuz bulunuyor, haciz işlemi başlatılacak” şeklinde korku salarak, bu yöntemle kendilerinin gönderdikleri hesap numaralarına para havale ettiren dolandırıcılık şebekesini tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç şebekesine mensup şüphelileri teknik takibe alarak altı ay boyunca adım adım izleyen polis, 4 Şubat'ta İstanbul, Bursa ve Kastamonu’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Baskınlarda dolandırıcılık şebekesine mensup 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonları, SİM kartlar, harici diskler, hafıza kartları, tablet bilgisayarlar, çok sayıda çeşitli banklara ait kredi kartları ve bin 570 TL nakit para ele geçirildi. Şebekenin bugüne kadar 500 bin liranın üzerinde bir vurgun yaptığı tespit edilirken, zararın boyutunun artabileceği belirtildi. Gözaltındaki şebeke üyelerinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri kaydedildi. Şebeke üyesi 12 zanlıdan 5’i tutuklandı. Geri kalan 7 şüphelinin ise ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi. (SK- ÖY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Diyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç KazaDiyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç Kaza
Dağdan Yuvarlanan Kaya Evi YıktıDağdan Yuvarlanan Kaya Evi Yıktı
Düğün Konvoylarında Şoke Eden Görüntüler!Düğün Konvoylarında Şoke Eden Görüntüler!
DEAŞın Savaş Suçlusu İnfazcısı Bursada YakalandıDEAŞın Savaş Suçlusu İnfazcısı Bursada Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı