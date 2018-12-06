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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sahte altın operasyonu - DİYARBAKIR İzle

Sahte altın operasyonu - DİYARBAKIR İzle

- Sahte altın operasyonu - Ele geçirilen malzemeler - Gözaltına altına alınan zanlılar Diyarbakır 'da sahte altın operasyonu - Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonda hurda altına bakır karıştırarak imal edilen 122 cumhuriyet, 15 Ata lira, iki yarım, 324 çeyrek altın ele geçirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da gerçekleştirilen operasyonda düşük ayarlı 122 adet cumhuriyet, 15 Ata lira, iki yarım, 324 çeyrek altın ele geçirildi.Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde altın imalatı yapılan iki adrese operasyon düzenledi.
Hurda altınların bakırla karıştırıldığı ve kıymetli damgada sahtecilik suçu işlendiği belirlenen imalathanede yapılan aramada, düşük ayarlı 122 adet cumhuriyet, 15 Ata lira, iki yarım, 324 çeyrek altın, 1 kilo 470 gram hurda altın, sahte darphane mühürleri, altın basımında kullanılan makineler ile kimyasal madde bulundu.Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Sahte Altın Hurda Altın Çeyrek Altın Kimyasal Madde 

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