Sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şüpheli yakalandı

-Baskında ele geçirilen alkol dolu damacanalar ve pet şişeler

-Ele geçen sahte alkollerin sergisi



( İSTANBUL )- Yakalanan şahsın adresinde yapılan aramalarda damacana içinde 19 litre alkol ele geçirildi İSTANBUL



- Şişli’de ürettiği sahte alkolü pet şişelere doldurup çevredeki kişilere satan bir kişi yakalandı. Yakalanan şahsın adresinde yapılan aramalarda ise damacana içinde 19 litre alkol ele geçirildi. Zanlının ifadesinde "Kendim içmek için ürettim, satmıyordum" dediği öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yurt genelinde artış gösteren sahte ve kaçak alkol üretimiyle ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda bir kişinin ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesinde bir evde alkol imal ettiği ve ürettiği içkileri pet şişelerde doldurup sattığı yönünde istihbarat alan polis, geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda bahse konu sahte alkol imalatı ve satışını yapan şüphelinin kimliği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında dün yapılan operasyonda şüpheli S.D., yakalanarak gözaltına alındı. S.D.’nin evinde yapılan aramada ise 2 damacana halinde toplamda 19 litre sahte alkol, 32 adet boş su şişesi, ölçü şırıngası ve alkol üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. - Zanlının ifadesi polisi şaşırttı: “kendim içmek için ürettim” Yakalanan şüpheli S.D. hakkında “5607 SKM” kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Zanlının, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan savcılık sorgusu devam eden zanlının polise verdiği ifade ortaya çıktı. Ürettiği alkolü satmadığını iddia eden S.D., “Kendim içmek için ürettim, satmıyordum” dediği öğrenildi. (SK-öfa



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