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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sahte alkolden hayatını kaybeden Turhan son yolculuğuna uğurlandı

Sahte alkolden hayatını kaybeden Turhan son yolculuğuna uğurlandı

Evinin önünde helallik alınması

Hastane Jandarma Cenaze Cenaze Namazı Alabalık 

-Cenazenin evin önünden kaldırılması
-Hatip Camii önünde cenaze için toplanan kalabalık
-Kardeşi Metin Turhan’ın konuşması
-Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi
-Cenaze namazının kılınması
-Dua yapılması
-Tabutun omuzlara alınıp camiden çıkışı
-Cezaevi aracının camiden ayrılması
-arşiv görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde el yapımı sahte alkolden zehirlenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yüksel Turhan düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Kdz. Ereğli ilçesinde önceki gün el yapımı alkol içen 53 yaşındaki Yüksel Turhan rahatsızlanınca arkadaşları tarafından özel hastaneye oradan da ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Turhan için bugün ikindi namazı sonrası Hatip Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene cezaevinde bulunan kardeşi Metin Turhan izinli olarak jandarma eşliğinde getirildi.
Turhan alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.
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