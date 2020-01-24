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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Sahte akaryakıt faturası ile milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyon İzle

Sahte akaryakıt faturası ile milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyon İzle

Operasyon anlarından görüntü

Polis Ek Vergi Harekete Geç Polis Ekipleri Sahte Fatura 

-Şahısların emniyetten sevk edilmesi
-Gebze adliyesinden detaylar
-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( KOCAELİ )- Kocaeli merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sahte akaryakıt fişi üreterek devleti milyonlarca lira dolandıran şahıslara yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Toplamda 1 milyon 775 bin TL’lik sahte fatura ile gözaltına alınan 47 şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sahte akaryakıt faturası düzenleyerek vergi dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri inceleme başlattı. Takip sonrasında 57 şahsın, sahte fatura ile devleti milyonlarca lira dolandırdıkları belirlendi. Tespit sonrası harekete geçen polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şahıs gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 755 bin TL’lik sahte akaryakıt faturası, akaryakıt fişleri, fiş ve fatura hazırlanmasında kullanılan cihazlar ile bilgisayarlar ele geçirildi. “Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Evrakta Sahtecilik” suçlarından gözaltına alınan 47 kişi, Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildiler. (GY-
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