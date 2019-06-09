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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
'Sahra daveti' geleneğini yıllardır devam ettiriyorlar...Etkinliğin yapıldığı alan havadan görüntülendi

'Sahra daveti' geleneğini yıllardır devam ettiriyorlar...Etkinliğin yapıldığı alan havadan görüntülendi

Kalabalıktan drone görüntüsü

Salar Beraberlik Toplantı Alabalık Kırmızı Et 

-Vatandaş ile röportaj

( ORDU )-'Sahra daveti’ adı verilen etkinlikte insanlar, Kur’an-ı Kerim okuyor, dualar ediyor ve kendi bütçeleriyle yaptırdıkları yemek, katılımcılara ikram ediliyor- Ordu Korgan ilçesinde insanlar, kendi imkanlarıyla hazırlattıkları yemekleri aynı tabaktan tüketiyor, toplantıda Kur’an-i Kerim okunup, dualar ediliyor ORDU

- Ordu’nun Korgan ilçesinde bulunan bir mezarlıkta, yıllar önce başlayan ve geleneksel hale dönüşen ‘sahra toplantısı’ sürüyor. İlçedeki Tepealan Mahallesi Alanbaşı Mezarlığında çok eski bir gelenek yıllardır devam ediyor. Başlangıç tarihi tam olarak bilinmeyen ve ‘sahra daveti’ adı verilen etkinlikte insanlar, Kur’an-ı Kerim okuyor, dualar ediyor ve kendi bütçeleriyle yaptırdıkları yemek, katılımcılara ikram ediliyor. Sadece kırmızı etten yapılan kavurmanın dağıtıldığı, binlerce insanın katıldığı etkinlikte vatandaşlar halka şeklindeki masalar etrafında aynı tabaktan yemek yiyor, program öğlen ezanı okunması ile son buluyor. Vatandaşlar, sahra sohbetlerinin, Türklerin Anadolu’ya girmesinden itibaren çeşitli etkinliklerle devam ettiğini söyledi.

Etkinliklerin başlangıç tarihinin bilinmediğini belirten vatandaşlar, kültür ve özlerini kaybetmeden, birlik ve beraberlik içerisinde bu geleneği devam ettireceklerini söylediler.
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