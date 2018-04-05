Sahra Çölü'nün gizemli ve kadim sahipleri: Tuaregler (1) - ANKARA
- Tuareg Kabileleri Yüksek Meclis Başkanı Mevlaya Gideyd ile röportajANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ/MOUHAMED GUAYE - "Sahra Çölü'nün kadim sahipleri" ve "mavi giyinenler" olarak bilinen Tuaregler, binlerce yıllık milli kimlikleri, farklı örf ve adetleri, bedevi yaşam biçimleri ve kadınlara verdikleri değerle gizemli ve özgün bir topluluk olarak dikkati çekiyor.Libya'nın başkenti Trablusgarp'tan temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen 10 kişilik heyette yer alan Tuareg Kabileleri Yüksek Meclis Başkanı Mevlaya Gideydi, bedevi yaşam tarzlarını, kabile içindeki sosyal ve kültürel yapıyı, kadınlara verdikleri değeri, Libya'daki siyasi atmosferi ve Türkiye ile ilişkileri güçlendirme niyetlerini AA muhabirine anlattı.Libya'da "Tavarıklar" olarak tanınan, Libya, Nijer, Çad, Cezayir, Mali ve Burkina Faso gibi ülkelere yayılmış Tuaregler, Sahra Çölü'nü kendilerine mesken edinmiş büyük bir kabile olarak biliniyor.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Libya'daki bir derneğin davetiyle Türkiye'ye geldiklerini anlatan Gideydi, bu iki derneğin iş birliği sayesinde eğitim ve insani yardım alanında çok sayıda projenin hayata geçirildiğini anlattı.Gideydi, ziyaret kapsamında Tuareglerin tarihini anlatan Osmanlı arşivleri, el yazıları, dergi, belge ve yayınları da inceleme fırsatı bulduklarını belirterek bir araya geldikleri Türk tarihçi, yazar ve edebiyatçıların, kendilerine Tuaregler ile ilgili Osmanlı dönemindeki belgeleri gösterdiklerini dile getirdi.Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretin, Libya'da olup biteni anlatmak için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Gideydi, "Medyanın gerçeği yansıtmadığına inanıyoruz. Medya, halkın acısını ve Tuareglerin yaşadığı zorlukları aktarmadı. Biz, Tuareglerin şu an içinde bulunduğu durumu Türkiye'ye anlatmak için fırsat bulacağız." dedi. Gideydi, Libya'daki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin görüşlerini almak ve hangi alanlarda iş birliği yapabileceklerine dair fikir alışverişinde bulunmak üzere buraya geldiklerini ifade etti. Gideydi, "Libya halkı bunca zorluktan sonra kim dost kim değil öğrenmek istiyor. Türkiye’nin, Libya halkının acısını anlayan ülkelerden olacağını umut ediyoruz." dedi. Libya'daki üç başlı yönetimin neden olduğu kaosa ilişkin açıklamalarda bulunan Gideydi, üç başlılığın ülkenin yönetilmesini zorlaştıran en önemli faktörlerden biri olduğuna işaret etti. Gideydi, Libya halkının tamamının ülkede tek bir yönetimi arzu ettiğini ifade etti. Gideydi, "Biz, bu üç yönetimin tamamının bir araya gelmesini umuyoruz ki bu, bütün Libyalı halkının da umududur. Dış müdahalelerin olduğunu ve ülke içinde birkaç çatlamaya da yol açtığını biliyoruz." diye konuştu. - "Tuareglerin seçimlere katılması engelleniyor"Libya'da Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin bu yıl yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağına ilişkin haberlerle ilgili bir soru üzerine Gideydi, "Herkesin seçimlere katılma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.