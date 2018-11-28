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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sahne dekorundan patilere sıcak yuva - İSTANBUL

Sahne dekorundan patilere sıcak yuva - İSTANBUL

- Sahne dekorlarının sökülmesi - Sökülen dekorlardan kedi evi yapımı aşamalarından görüntüler - Röportajlar - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrolarının sahnelerinden sökülen dekorlar, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kediler için yuvaya dönüştürülüyor - Dekor olarak kullanılan tahta ve suntalardan yapılan "kedi evleri" İstanbul 'daki parklara konularak hayvanların barınmaları sağlanıyor - Ahşap ustası Yusuf Sofuoğlu: - "Çizimini, kesimini, boyasını ve diğer aşamalarını burada yapıyoruz. Kış aylarındayız. Sokaktaki kediler üşüyor. Bunları parklara koyup, kedilerin barındıklarını görmek bizi mutlu ediyor"İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının sahnelerindeki dekorlar, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor.Sahne dekoru olarak kullanılan tahta ve suntalardan yapılan kedi evleri hayvanların barınmaları için çeşitli parklara konulmaya başlandı. Yeteri kadar kedi evi yapılmasının ardından kuş yuvası ve köpek evi de yapılacak.Belediyeden alınan bilgiye göre, Şehir Tiyatrolarının kent genelinde 11 sahnesi bulunuyor. Bu sahnelerin dekor malzemeleriyle sanatçı kostümleri yıllardır Harbiye'deki atölyelerde üretiliyor.Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun bulunduğu alandaki demir, ahşap, mobilya, boya ve terzihane gibi 11 atölyede her türlü sahne dekoru ve kostüm yapılıyor. Herhangi bir yerde sahnelenen oyun son bulduğunda yeni oyun için yeni dekorlar üretiliyor. Sahneden kaldırılan dekorlar, atölyelerden yeniden elden geçiriliyor. Kullanılabilecek durumdaki dekorlar, farklı sahnelere kurulurken iyice yıpranmışlar ise belediyenin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında değişik şekilde değerlendiriliyor. - Can dostlar için yuva yapılıyorBu kapsamda sahnelerden sökülen tahta ve suntalar, kediler için yuvaya dönüştürülüyor. Şehir Tiyatroları Atölyelerinin ustaları, son bir aydır farklı sahnelerden sökülüp getirilen tahta ve suntalardan kedi evi yapıyor.Üretilen kedi evleri hayvanların barınmaları için kent genelindeki parklara konulmaya başlandı. Yıllardır ahşap atölyesinde çalışan Yusuf Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların can dostlarının barınabilecekleri yuvalar üretmekte mutlu olduklarını söyledi.

Bir aydır kedi evi ürettiklerini belirten Sofuoğlu, "Bu gördüğünüz evleri tamamıyla artıklardan artık herhangi bir sahnede kullanılmayacak hale gelen malzemelerden yapıyoruz. Bir ayda 15 tane yaptık. Sahnelerden tahtan ve sunta sökülüp buraya geldikçe biz de devamını sağlayarak kedilerin barınacağı yuvalar yapmayı sürdüreceğiz." dedi.
- Sırada kuş yuvası ve köpek evi varYaptıkları kedi evlerini bazı parklara koyduklarını aktaran Sofoğlu, "Buradan hazırlanıp sahnelere gönderilen malzemeler, tiyatrodaki işlevi sona erdikten sonra tekrar kutu veya parça halinde bize geliyor. Bunları kesinlikle çöpe atmıyoruz. Kullanılabilecek her parçayı değerlendiriyoruz. Çizimini, kesimini, boyasını ve diğer aşamalarını burada yapıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel ürünler ortaya çıkıyor. Malum kış aylarındayız. Sokaktaki kediler üşüyor. Bunları parklara koyup, kedilerin barındıklarını görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.
Ahşap ustası Yusuf Sofuoğlu, yeteri kadar kedi evi üretilmesinin ardından kuş yuvası ve köpek evi de yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kuş Yuvası Köpek Muhabir Mobilya Hayvan 

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