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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sahipsiz köpeklerin yeni yuvası okul oldu Haberi

Sahipsiz köpeklerin yeni yuvası okul oldu Haberi

Sokak köpeğini sahiplenen okulun görüntüsü,

Sokak Köpeği Sokak Köpekleri Harekete Geç Öğrenciler Hayvan Sevgisi 

-Öğrencilerin köpekleri severken görüntüsü,
-Köpeklerin kulübesinin görüntüsü,
-Hayvanseverlerin konuşması,
-Okul Müdürünün konuşması, detay.

( DÜZCE )-Düzce’de okullar sokak köpeklerini sahipleniyor-Milli Eğitim Bakanının çağrısı ses getirdi okullar sokak köpeklerini sahipleniyor-Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor DÜZCE

- Düzce Mehmet Akif İlkokulu ve Ortaokulu sokakta yaşayan köpekleri sahiplendi. Bu sayede öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor. Milli Eğitim Bakanlı Ziya Selçuk, okulların barınaktan köpek alabilmeleri için çalışma başlattıklarını açıklaması üzerine harekete geçen hayvanseverler okulların köpek sahiplenmesine yardımcı oluyorlar. Düzce Mehmet Akif Ortaokulu velisi aynı zamanda hayvansever olan Didem Aksoy Milli Eğitim Bakanının bu çağrısı üzerine çocuğunun okuduğu okul ile irtibata geçti ve 3 köpeğin sahiplenilmesini sağladı. Aynı zamanda köpekler için kulübe temin etti. Aksoy “Milli Eğitim Bakanımızın ‘Her okulun bir köpeği olsun’ önermesi ile okulumuzdan rica ettik ve 3 sokak köpeğimizi sahiplendi. Bunun üzerine bende kulübe için sponsor ararken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile görüştüm. Onlarda bize destek verdi ve bir kulübe hediye ettiler. Düzce Belediyesi barınağındaki görevlilerde aşılarını yaptılar. Okullara sahiplendirdik. Bizim isteğimiz bundan 5 yıl sonra sokakta çocuklar korkmadan onları severek bir hayatları olsun. Onların zararsız varlıklar olduğunu bilsinler istedik. Hem çocukların merhamet duygusu gelişecek böylelikle hem de sahipsiz köpeklerin bir yuvası olacak” dedi.
Yuvalar Doğa Koruma ve Milli Parklardan Doğa Koruma ve Milli Parklarda görevli Orman Mühendisi Hayvansever Esin İpek ise hayvanseverlerle birlikte böyle bir projede bir arada olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek “Okullarımız sokak köpeklerini sahiplendi kurum olarak bizde kulübe vererek destek olmak istedik. Kulübemizi getirdik. Çocuklar hayvanları çok seviyor. Hayvanseverlerin bu ilgisi bizleri de çok mutlu ediyor. Umarım böyle güzel çalışmalarımız devam eder” diye konuştu.
“Hayvanlara sahip çıkıyoruz” Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü Muhsin Celep’de 1,5 ay önce okulda göreve başladığını ve ilk dikkatini çeken hususun okulun girişinde birkaç tane sokak köpeği bulunduğunu ve çocuklarında bu köpeklere ilgisini fark ettiğini belirterek “köpekleri sahiplendik, bakımlarını aşılarını yaptırdık, çocuklar ve hayvanlar içinde herhangi bir risk yok. Çocuklarda hayvan sevgisini bu sayede gidermiş oluyorlar. Aynı zamanda bizimle birlikte yaşayan hayvanlara sahip çıkmış oluyoruz” şeklinde konuştu.
Düzce’de Mehmet Akif İlkokulu Öğrencileri bir sokak köpeğini sahiplendiler.
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