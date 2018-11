Sahiplerinin anlaşamadığı metruk bina mahallelinin korkulu rüyası oldu

-Sokak

- Diyarbakır’da yıkılması için boşaltılan ama sahiplerinin anlaşamaması sonrası boş kalan metruk bina ve cadde madde bağımlıların ve fuhuş yapanların mekanı haline geldi. Mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen ve polisin her gün operasyon düzenlediği metruk bina ile ilgili mahalleli bir çözüm üretilmesini istiyor. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi üzerinde bulunan bina, yıkılması için bir süre önce boşatıldı. Daha sonra sahiplerinin anlaşamaması üzerine atıl duruma düşen bina madde bağımlılarının ve fuhuş yapanların yuvası haline geldi. Durum böyle olunca polisin hemen her gün operasyon düzenlediği metruk bina mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırmaya başladı.

Çocuklarını düşünen aileler etrafı moloz yığınları ile dolu olan bina ile ilgili bir çözüm üretilmesini istiyor. “Binanın yıkılması lazım” Mahalle sakini Kazım Kaya, polisin her gün binaya baskın düzenlediğini ama bina yıkılmadan bunun bir çözüm olmayacağını belirterek, “Pislik ve moloz yığınlarından dolayı yürüme zorluğu da çekiyoruz. Buraya kötü insanlar giriyor. Esrar, eroin ne desen var. Fuhuş var. Polis her gün baskın yapıyor ama yıkılması lazım diyorlar. Buranın temizlenmesi ve binanın yıkılması lazım. Burada bizim evlerimiz var. Ailemiz var. Okula giden çocuklarımız var. Buna yetkililerin bir bakması lazım. Sonuçta insan yaşıyor burada” dedi.

Diğer mahalle sakini İrfan İçen, ise bina sahiplerinin anlaşamamasından dolayı mağdur olduklarını dile getirerek, “Geçen yıl şubat ayında burada 4 tane bina yıkıldı. Bu bina da kaldırımların yapılmasına paralel olarak boşaltıldı. Bu çalışmalar burada durunca bu binada yarıda kaldı. Yarıda kalınca da her türlü pislik girdi buraya. Geçen gece de bıçaklama olayı oldu. Gece sabaha kadar boşalmıyor. Hırsızı, eroincisi, esrarcısı. Polisler her gece buraya geliyor. Çocuklarımız burada, ailemiz burada. Yıkılıp yenisi yapılacak diye boşaltıldı. Daha sonra bina sakinleri birbirine düştü” diye konuştu.