Sahiplendikleri köpek 'Cancan' kuyruksuz 2 yavru doğurdu Haberi

-Köpeğin yavruları

-Kuyruksuz yavrular

-Köpeğin beslenmesi

-Veysel Kaplan ile röp.

-Arzunur Kaplan ile röp.

-Detay görüntüler



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde, Veysel Kaplan’ın sahiplendiği 'Cancan' adlı köpeğin doğurduğu 6 yavrudan ikisinin kuyruğu yok. Kuyruksuz yavruların ilgi gördüğünü anlatan Kaplan, 'Cancan' ve yavrularına çok iyi baktığını söyledi.



Burhaniye’de Çanakkale-İzmir Karayolu kenarında çay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan, 2 yıl önce işletmesine gelen yaralı köpeği tedavi ettirerek 'Cancan' adını verdi. Bir hafta önce doğum yapan 'Cancan' 6 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan dişi olan ikisinin kuyruksuz olduğunu gören Kaplan, bu ilginç duruma şaşırdı. Köpeğe iyi baktığını anlatan 50 yaşındaki Veysel Kaplan, “İşletmemize iki yıl önce bir köpek gelmişti. Sağ ayağında sıkıntı vardı. Araba çarpmıştı. Tedavi ettirdik. Bizim buraya alıştı. Artan yemekleri ona veriyoruz. Buranın maskotu oldu. Adını da 'Cancan' koyduk. Müşterilere de kendini sevdirdi. Şu anda 6 tane yavru doğurdu. Bunlardan 4 tanesi erkek, 2 tanesi de dişi. Erkek olanların kuyrukları normal. Ancak dişi olan 2 yavrunun kuyrukları ise belli belirsiz. Bu da bizim dikkatimizi çekti. Hayra yorduk. Yani ben böyle bir şeyi ilk defa gördüğüm için güzel bir şey olacağına inanıyorum. Annesi de şu anda yavrularına sahip çıkıyor. Sağlıklı bir şekilde yavrularını büyütüyor. Biz, anne olduktan sonra ona da iyi bakıyoruz. Tabii ki sonuçta yavrularını emzirecek. Onun da duasını almaya çalışıyoruz” dedi.

'Cancan' ve yavrularını çok sevdiğini anlatan 11 yaşındaki Arzunur Kaplan da, “Bir hafta önce köpeğimizin 6 tane yavrusu oldu. İki tanesi dişi, diğerleri erkek. İki dişinin kuyruğu çok kısa. Cinsindendir diye düşünüyoruz. 'Cancan' köpeğimizi çok seviyorduk. Ama, şimdi tabi 6 tane yavrusu oldu. Onları da çok seviyoruz. Aylar geçince büyüyecekler. Annesi gibi olacak onlarda. Onlara da çok iyi bakacağım” dedi.



