Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde tarih yeniden canlandırıldı

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in kurtuluş mücadelesi, Fen Lisesi öğrencileri tarafından Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde yeniden canlandırıldı. Gaziantep’in kurtuluş etkinlikleri kapsamında Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencileri, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde Kuvayi Milliye fedaileri tarafından toplanma merkezi olarak kullanılan mağaralarda destansı mücadeleyi tekrar canlandırdı. Yapılan canlandırma izleyiciler tarafından hayranlıkla izlendi. "Tarihe tanıklık etmiş bir mekan" Şahinbey Milli Mücadele Müzesinin önemine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç, “Şahinbey Milli Mücadele Müzesi tarihte çok önemli bir yere sahiptir. Gaziantep halkının kurtuluş mücadelesini yönettiği ve mücadele verdiği yerdir. Milli Mücadele Müzesi 97 yıl önce yaşanan kurtuluş mücadelesine tanıklık etmiştir. Öğrenci arkadaşlarımız tarihe tanıklık yapmış bir mekanda 97 yıl önce ecdadımızın neler yaşadığını nasıl bir destansı mücadele verdiğini resmettiler ki bunları görünce gururlanmamak ve o günlere geri dönmemek elde değil. Bir millet geçmişini unutursa rüzgarda savrulan bir yaprak tanesinden farksız olur. Biz 97 yıl önce burada ne yaşadığımızı her yıl gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmakla mükellefiz. Eğer biz bunları anlatmazsak o günler tekrara karşımıza çıkacaktır. İnşallah Rabbim o günleri bizlere bir daha yaşatmaz” dedi.

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencileri Şahinbey Milli Mücadele Müzesinde yapılan canlandırmanın ardından Gaziantep’in kurtuluşunda önemli rol oynamış Karayılan’ın (Mollla Mehmet) mezarını ziyaret ederek dua etti. Öğrenciler daha sonra Şahinbey Millet Kıraathanesini ziyaret etti.

