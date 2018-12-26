Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde tarih yeniden canlandırıldı

Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde tarih yeniden canlandırıldı

milli mücadele müzesindeki canlandırmadan görüntüler

Gard Allah Öğrenciler 

-detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in kurtuluş mücadelesi, Fen Lisesi öğrencileri tarafından Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde yeniden canlandırıldı. Gaziantep’in kurtuluş etkinlikleri kapsamında Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencileri, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde Kuvayi Milliye fedaileri tarafından toplanma merkezi olarak kullanılan mağaralarda destansı mücadeleyi tekrar canlandırdı. Yapılan canlandırma izleyiciler tarafından hayranlıkla izlendi. "Tarihe tanıklık etmiş bir mekan" Şahinbey Milli Mücadele Müzesinin önemine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç, “Şahinbey Milli Mücadele Müzesi tarihte çok önemli bir yere sahiptir. Gaziantep halkının kurtuluş mücadelesini yönettiği ve mücadele verdiği yerdir. Milli Mücadele Müzesi 97 yıl önce yaşanan kurtuluş mücadelesine tanıklık etmiştir. Öğrenci arkadaşlarımız tarihe tanıklık yapmış bir mekanda 97 yıl önce ecdadımızın neler yaşadığını nasıl bir destansı mücadele verdiğini resmettiler ki bunları görünce gururlanmamak ve o günlere geri dönmemek elde değil. Bir millet geçmişini unutursa rüzgarda savrulan bir yaprak tanesinden farksız olur. Biz 97 yıl önce burada ne yaşadığımızı her yıl gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmakla mükellefiz. Eğer biz bunları anlatmazsak o günler tekrara karşımıza çıkacaktır. İnşallah Rabbim o günleri bizlere bir daha yaşatmaz” dedi.
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencileri Şahinbey Milli Mücadele Müzesinde yapılan canlandırmanın ardından Gaziantep’in kurtuluşunda önemli rol oynamış Karayılan’ın (Mollla Mehmet) mezarını ziyaret ederek dua etti. Öğrenciler daha sonra Şahinbey Millet Kıraathanesini ziyaret etti.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı