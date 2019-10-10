Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şahinbey’den 3 günde 4 bin ton gübre dağıtımı

Şahinbey’den 3 günde 4 bin ton gübre dağıtımı

genel detay görüntüler,

Gübre Allah Hayvan 

-Mehmet Tahmazoğlu'nun açıklamaları,
-çiftçilerin açıklamaları,
-detaylar,

( GAZİANTEP )- Şahinbey Belediyesi çiftçilere destek olmaya devam ediyor GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi, iki gün önce Kapcağız Mahallesi’nde yaptığı 2 bin ton gübre dağıtımının ardından bugün de Sarıt Mahallesi’nde 2 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2 gün önce Kapcağız Mahallesi’nde yapılan 2 bin ton gübre dağıtımının ardından bugün de Sarıt Mahallesi’nde 2 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Belediyesi, çiftçilere destek olmak amacıyla 3 günde 4 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Geçtiğimiz yıllarda da çiftçiye 2 bin ton buğday tohumu, 2 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi ve 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde de buğday tohumu, hayvan yemi ve zeytin fidanı dağıtımlarına devam edeceği vurgulandı. “Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz" Gübre dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gübre dağıtım projemize çiftçimize destek vermek için üç yıl önce başlamıştık. Bu da Türkiye’de bir ilk olarak sayılabilir. Çünkü ilk defa bir ilçe belediyesi direkt olarak çiftçilere destek sağlıyor. Son yıllarda 6 bin ton gübre, 6 bin ton buğday, her yıl 3 bin 500 ton yem dağıtıyoruz. İnşallah bunlara bu yıl da devam edeceğiz. Ayrıca hayvan yemleri için de ‘Fi’ dağıtımı da yapacağız. Bir projemiz daha var. Çiftçilerimize Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın da destekleriyle inek, düve, ve koyun dağıtımı yapmak istiyoruz” dedi.
Tahmazoğlu’ndan TSK’ya destek Dün başlayan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mehmet Tahmazoğlu,”Operasyondaki bütün askerlerimize dua ediyoruz. Sabah namazında da onlar için Valimiz Davut Gül ile birlikte Fetih Suresi’ni okuduk. Rabbim inşallah milletimize, ordumuza nice fetihler nasip eder. O yüzden ordumuza muvaffak olması için dua ettik. İnşallah ordumuz muvaffak olarak ülkemize yönelik tüm terör tehditlerini ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.
Şahinbey Belediyesi tarafından sağlanan 2 bin ton gübre desteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten çiftçiler ise Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı