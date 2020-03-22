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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Şahinbey'deki taksi ve taksi durakları dezenfekte edildi

Şahinbey'deki taksi ve taksi durakları dezenfekte edildi

taksi durağı ve ticari taksilerin dezenfekte edilmesi, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Ticari Taksi Taksi Durağı Toplu Taşıma Dezenfeksiyon Taksi Durakları 


- Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki tüüm ticari taksiler ve taksi durakları korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Şahinbey Belediyesi, Şahinbey İlçesinde bulunan tüm taksiler ve taksi duraklarını, korona virüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte etti. Özel kıyafetli belediye ekipleri, taksilerin koltuklarını, direksiyonlarını, bagajlarını, kapı içlerini ve tavanlarını özel ilaçlarla dezenfekte etti. Taksi duraklarının içerisinde ve bahçesinde de dezenfeksiyon işlemleri uygulandı. Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Taksilerin vatandaşlar tarafından sık kullanılan araçlar olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak korona virüsü ile mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için ilçemizdeki her noktayı dezenfekte ediyoruz. Korona virüsü nedeniyle vatandaşlarımız toplu taşıma araçları yerine taksileri tercih etmeye başladı.
Şahinbey belediyesi olarak taksi duraklarımızı ve taksilerimizi dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın virüse karşı önlem noktasında daha hassas olmasını istiyoruz” dedi.
Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz Araçları ve durakları dezenfekte edilen taksiciler duraktaki tüm taksilerin dezenfekte edildiğini belirterek; duyarlılığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler. Dezenfekte çalışmalarına kendilerinin de katkı yapacağını ifade eden taksiciler, "Yolcunun ve şoför arkadaşlarımızın fazla temas ettiği yerleri özellikle dezenfekte ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda periyodik olarak dezenfekte yaptıracağız" diye konuştu.

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