Şahinbey Belediyesi Tesislerinde Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar

-Kuran öğrenen öğrenciler

-Öğrenciler ile röp.



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Şahinbey Belediyesine bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde yaşları 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Şahinbey Belediyesine bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde 2 ayrı sınıfta eğitim gören 80 kursiyer ortalama 2 ay süren eğitim sonrasında Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar. Şahinbey Belediyesinin kurslarına yoğun ilgi gösteren kursiyerler birçok farklı branşlarda eğitim alabiliyorlar. Kurslarda Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra dini eğitimler de veriliyor. “Kur’an-ı Kerimi okurken duygulanıyorum” Yıllar sonra Kur'an-ı Kerim öğrendiği için çok mutlu olduğunu ve bu mutluluğunu gözyaşları içerisinde dile getiren 52 yaşındaki Ayşegül Kaya, "Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyordum. Birileri Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman ağlayasım gelirdi. Çünkü anlamıyordum, sadece Kur'an-ı Kerim'e bakıyordum. İçimde sürekli Kur'an-ı Kerim'i öğrenme isteği vardı ama bir türlü bu imkanı bulamadım. Allah'a (C.C) binlerce kez şükürler olsun ki ölmeden önce bana Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi nasip eyledi. Artık ölsem de gam yemem. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorum ve Kur'an-ı Kerim okurken çok duygulanıyorum. Bizlere bu tesisi kazandıran Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim" dedi.

"Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimden dolayı çok mutluyum" Kursa katılma amacının çocukluktan beri Kur'an-ı Kerim ve dinimizi doğru bir şekilde öğrenmek olduğunu belirten 55 yaşındaki Meral Zoroğlu, "Bu kursun açılması bizim için çok güzel oldu. Yaşlı kadınların hepsi bu kursa geliyor. Allah (C.C) Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi bize nasip etti. Daha güzel yerlere gelmek istiyoruz. Bu kursu açan Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz. Ben, bu merkeze 4 yıldır geliyorum. Bu merkeze ilk olarak okuma yazma ve nakış kursuna geldim. İki yıldır da Kur'an-ı Kerim kursuna geliyorum. Daha erken yaşlarda kursa gittim ancak ev işleri olduğundan dolayı öğrenemedim. Rabbim bu kursa gelmeyi bize nasip etti. Bu kursta Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimden dolayı çok mutluyum. Allah-u Teala bana nasip etti, herkese de nasip eylesin." temennisinde bulundu. "Herkesi kursa davet ediyorum" Kursa katılan kadınların hayatlarının Kur'an-ı Kerim ile güzelleştiğini ve anlam kazandığını belirten 25 yaşındaki Zeynep Yalçın, "Arkadaşımla birlikte bu merkeze geldik. Allah'a (C.C) binlerce kez şükürler olsun, bu tür merkezler açıldı ve buralara gelerek Kur’an-ı Kerim öğrenebiliyoruz. Bu tür merkezler olmasaydı, hiç kimseden bir bilgi alamazdık. Daha önce Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyordum. Şu anda çok güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorum. Bu tür merkezleri kuran Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Herkesi Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri için kursa davet ediyorum. Çünkü bu tür kurslarda Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek çok güzel. Bu kursta namaz ve temel dini bilgiler ile ilgili güzel bilgiler öğrendik” dedi.

(MFT-SD-Y)



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