Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şahinbey Belediyesi bir camiyi daha ibadete açıyor

Şahinbey Belediyesi bir camiyi daha ibadete açıyor

Caminin görüntüsü

İslam İslamiyet Allah 

-Mehmet Tahmazoğlu'nun camiyi gezmesi
-Mehmet Tahmazolğu ile röp.

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malazgirt Mahallesi’ne yapılan Haşim Bakbak Camisi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşlı demeden herkesin ibadet edebilmesi için mahallelere uzak camiler yerine her semte bir cami yaptırarak, vatandaşın hizmetine sunuyor. Sabah namazını Haşim Bakbak Camisi’nde AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte eda eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, caminin yakın zamanda hizmete açılacağı müjdesini verdi.Camimizi yakında hizmete açacağızŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin İslamiyet'in sembolü olduğunu belirterek, “Malazgirt Mahallemiz yeni bir mahalle. Bu bölgenin ihtiyacı olan Haşim Bakbak Cami’ni tamamlamak üzereyiz. İnşallah çok yakın bir zamanda burayı tamamen ibadete açmış olacağız. Camimizin alt katında namaz kılınabiliyordu. Şimdi üst katıda tamamlandı. Vatandaşlarımızın ibadetini yapabileceği çok güzel bir camimizi daha yakın bir zamanda hizmete açmış olacağız” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı