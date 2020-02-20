Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu İHA’yı ziyaret etti

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( İSTANBUL )- Tahmazoğlu’ndan çiftçilere tam destek İSTANBUL



- Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İhlas Haber Ajansı



ziyaret etti. Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine dikkat çeken Tahmazoğlu, 6 bin ton tohum desteği ile verimliliğin yüzde 80 oranında arttığını söyledi.



Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret etti. İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas’ın makamında ağırladığı Tahmazoğlu, çiftçilere yönelik projelerinden bahsetti. Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine dikkat çeken Tahmazoğlu, 6 bin ton tohum desteği ile verimliliğin yüzde 80 oranında arttığını söyledi.



Hayvan yetiştiricilerine 14 bin ton yem desteği sağladığını belirten Tahmazoğlu, hem hayvanların gelişiminin arttığını hem de süt verimliliğinde yüzde yüz oranında artış sağlandığına vurgu yaptı. Öte yandan son 3 yıldan beri çiftçilere Gübretaş’tan alınan 6 bin 200 ton gübre, arpa ve buğday olmak üzere 6 bin ton tohum desteği sağladığı öğrenildi. İmkanı olmayan çiftçilere Başkan Tahmazoğlu’ndan tam destek Çiftçilere kendi işlerini yapabilecek geçimlerini sağlayarak üretime katkı sağlamaları için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Çiftçilere destek gerçekten çok önemli Şahinbey Belediyesi olarak biz toplumun her kesimine destek sağlıyorduk ama son 3 yıldan beri çiftçilerimize destek sağlamaya başladık. Bütün stratejik ürünlerimizi yetiştiren çiftçilerimizdir. Şahinbey’de İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı çiftçi kayıt sistemine bağlı 5 bin 500 çiftçimiz var. Çiftçilerimize ne tür destek olabilir diye araştırmamızı yaptık. Bizden tohum desteği istediler biz de tohum desteğine başladık. Gübre de lazım dediler gübre de sağladık. Son 3 yıldan beri 6 bin 200 ton gübre arpa ve buğday olmak üzere 6 bin ton tohum desteği sağladık” ifadelerini kullandı. "750 bin zeytin fidanı 150 bin fıstık fidanı dağıtımını gerçekleştirdik" Başkan Mehmet Tahmazoğlu konuşmasının devamında, “Ekilmeyen tarlalar ekilmeye başladı.

Ekilen alan yüzde 50 oranında arttı. Verimlilikte yüzde 80 oranında arttı. Bu proje çiftçimize gerçekten çok büyük destek sağladı. Daha sonra hayvan yetiştiricileri de destek istedi. Onlara da yem desteği vermeye başladık. Şuana kadar 14 bin ton yem desteği sağladık. Hayvanların gelişimi arttı hem de süt verimliliği yüzde yüz oranında artış sağladı. Köylerde yaşayan çiftçilerimizde fidan desteği istedi. 750 bin zeytin fidanı 150 bin fıstık fidanı dağıtımını gerçekleştirdik. Bunların hepsi dağıtıldı. Köylerde yaşayan imkanı olmayan çiftçilik yapmak isteyen çiftçilerimiz de destek istedi. Bizde İlçe Tarım Müdürlüğü’müzle bir çalışma yaptık yaklaşık 300 çiftçimizi tespit ettik. İmkanı olmayan fakat hayvan yetiştirebilecek bu 300 çiftçilerden isteyenlere 2 büyük baş isteyene 17 koyun desteğine yarından itibaren başlıyoruz. Böylelikle tüm çiftçiler kendi işlerini yapabilecek geçimini sağlayarak hem de üretime katkı sağlamış olacaklar” diye konuştu.





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