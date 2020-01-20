Şahinbey 164 öğrenciyi umreye uğurladı

-Öğrencilerin uğurlanması

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Şahinbey Belediyesi, “İyi Müslüman” kitabından sınava girerek okullarında 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olan 164 öğrenciyi daha Umre’ye uğurlarken projenin dördüncü yılında toplamda 524 öğrenci Umre’ye gönderilmiş oldu. Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü ’nün birlikte organize ettiği projede ‘İyi Müslüman’ kitabından sınava giren ve okullarında 1’nci, 2’nci ve 3’üncü olan 164 öğrenci ve Evlilik Okulu’na katılan çiftler arasından kura ile belirlenen 7 çift Umre’ye uğurlandı. Emine Konukoğlu caminde düzenlenen uğurlama törenine öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

“Rabbim ibadetlerini kabul eylesin” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşta Umreye gitmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek “Öncelikle Rabbim sağlıklı bir şekilde gidip gelmeyi nasip eylesin. Şahinbey Belediyesi olarak bu yıl 4’üncü kez Umreye öğrenci gönderiyoruz. Her yıl düzenlediğimiz kitap okuma yarışmasında okullarında dereceye giren öğrencilerimizi Umre’ye gönderiyoruz. Bu yılda yine kitap okuma yarışmasında okullarında 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olarak dereceye giren 164 öğrencimiz 6 tane din görevlimiz ve 6 tane öğretmenimizi uğurladık. Ayrıca bizim her ay yapmış olduğumuz Evlilik Okulu sertifika töreninde çektiğimiz kuralar sonrasında ismi çıkan 14 çiftimizin 7’si öğrencilerimizle, 7’si ise Şubat ayında gidip ibadetlerini yapıp gelecekler. Onlar için hayatlarında önemli bir nokta. Genç yaşta o mübarek yerleri görmek, orada ibadet etmek çok önemli. İnşallah geldiklerinde de hayatlarına ona göre yön verecekler. Rabbim ibadetlerini kabul eylesin” dedi.

Yeni çiftler Umre yolcusu Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Evlilik Okulu projesine katılan ve yeni evlenecekler çiftler arasından çekilen kura sonrasında isimleri belirlenen 7 çiftte öğrencilerle birlikte Umreye gitti. Toplamda 14 çiftin gönderileceği Umre’ye 7 çift ise Şubat ayında kutsal topraklara gidecek. 524 öğrenci Umre’ye gitti Şahinbey Belediyesi, 2017 yılında başlattığı proje kapsamında Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Siyer-i Nebi” kitabından sınava girerek okullarında birinci olan 49 öğrenciyi Umre’ye göndermişti. Projeyi genişleterek devam ettiren Şahinbey Belediyesi 2018 yılında okullarında 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olan 147, 2019 yılında 164 ve 2020 yılında 164 öğrenciyi Umre’ye uğurladı. Şahinbey Belediyesi böylece, dört yılda 524 öğrenciyi Umreye göndermiş oldu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler Şahinbey Belediyesi tarafından Umre’ye gönderilen öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Öncelikle bu proje emek veren herkesten Allah razı olsun. Hem kitap okuyup, hem de Umre ‘ye gidiyoruz. Tarifi zor duygular içerisindeyiz. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çocuklarını Umre’ye uğurlayan anne ve babalar düzenlenen organizasyondan memnun olduklarını belirterek, “Çocuğumuzun böyle bir organizasyonla Umreye gitmesinden oldukça gurur duyuyoruz. Genç yaşta Umreye gidiyorlar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(MFT-SD-Y)



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