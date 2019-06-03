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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Sahillerde bayram hareketliliği

- Sahillerde bayram hareketliliği

- denize girenler

Yamaç Paraşütü Yabancı Turist Hava Sıcaklıkları Yerli Turist 

-- yamaç paraşütü ile uçanlar
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu. Ramazan Bayramı tatili için ilçeye gelerek otellerine yerleşen yerli turistler, hava sıcaklıklarının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceyi bulması nedeniyle plajlara akın etti. Plajı dolduran tatilciler, sıcak hava ve güneşin tadını çıkarırken, kimileri deniz keyfi yaptı. Fethiye'nin Ölüdeniz mahallesinde bulunan Belcekız ve Kumburnu Plajı'nı dolduran turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık sık denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de Babadağ’dan yamaç paraşütü ile atlayış yapıp Belcekız Plajına iniş yaptı. (MY-İK-
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