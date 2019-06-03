- Sahillerde bayram hareketliliği

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu. Ramazan Bayramı tatili için ilçeye gelerek otellerine yerleşen yerli turistler, hava sıcaklıklarının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceyi bulması nedeniyle plajlara akın etti. Plajı dolduran tatilciler, sıcak hava ve güneşin tadını çıkarırken, kimileri deniz keyfi yaptı. Fethiye'nin Ölüdeniz mahallesinde bulunan Belcekız ve Kumburnu Plajı'nı dolduran turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık sık denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de Babadağ’dan yamaç paraşütü ile atlayış yapıp Belcekız Plajına iniş yaptı. (MY-İK-
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