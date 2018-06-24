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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Sahiller kuşlara kaldı

Sahiller kuşlara kaldı

Sahil ve kuş detayları

Hafta Sonu Yabancı Turist 

-Boş sahilden görüntüler
-Boş çay bahçelerinden görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için yaşadıkları kentlere dönen tatilciler turizm merkezi Edremit Körfezi'ni adeta boşalttı. Vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gidince sahiller kuşlara kaldı. Balıkesir’in Edremit Körfezindeki tatil beldeleri seçim nedeniyle adeta boşaldı. Seçimden bir gün önce oy kullanmak için seçim bölgelerine giden tatilciler şehirleri boşalttı. Şu günlerde doluluk oranları yüzde 80’lere varan oteller hafta sonu ortalama yüzde 10 doluluk oranları ile çalışıyor. Sahiller ise bölgenin yerli insanları ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Bir çok sahilde ise insanların olmaması nedeniyle kuşların sahilleri adeta işgal ettiği gözleniyor.
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