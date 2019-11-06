Sahile vurmuş kadın cesedi bulundu - ÇANAKKALE

- Olay yerinden görüntüler - Cenazenin morga gönderilmeÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde sahile vurmuş kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahil boyunda yürüyüş yapanlar, bir kişinin suyun içinde hareketsiz yattığını fark etti.Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Henüz kimliği belirlemeyen kadının cesedi, incelemelerin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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