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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sahile vuran hamsi sürüsünü martılar ve karabataklar işte böyle avladı Haberi

Sahile vuran hamsi sürüsünü martılar ve karabataklar işte böyle avladı Haberi

martıların sahilde avlanması

Yarış Kamera Cep Telefonu Şahit 

-röportaj

( GİRESUN ) GİRESUN - Karadeniz’de sahile vuran hamsi sürüsünü martıların ve karabatakların avlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi’nde sahile vuran hamsi sürüsünü avlamak için martıların ve karabatakların mücadelesi ilgi çekici görüntüler oluşturdu. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Adeta çığlık çığlığa sahildeki hamsi sürüsünü avlamak isteyen martı ve karabatakları izleyen vatandaşlar bir doğa olayına şahitlik ederken, martılar ve karabataklar hamsi sürüsü için adeta birbirleri ile yarıştı.
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