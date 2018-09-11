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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Sahilden kova kova sigara izmariti topladılar

Sahilden kova kova sigara izmariti topladılar

Sahilde vatandaşların çöp toplaması

Kül Tablası Sigara İzmariti İzmarit Sigara Çöp Tenekesi 

-Kova dolusu izmarit detay
-izmaritlerin dökülmesi
-Ali Aydeniz röp.
-izmaritleri toplayan vatandaş röp.

( ANTALYA -ÖZEL) - Plaj işletmecisi sahile atılan izmaritlerin görüntüsünü paylaştı ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde, görevliler tarafından sahilde kovalar dolusu sigara izmariti toplandı. Alanya'nın Avsallar Mahallesi’ndeki en gözde plajlarından biri olan İncekum Plajı’nda görevliler sahilde sigara izmariti topladı. Ellerine kovaları alan görevliler kum içerisinde binlerce sigara izmaritini toplayarak kovalara doldurdu. Tatilcilerin gözü önünde gerçekleşen temizlik çalışması sonunda kovalar dolusu sigara izmariti toplandı. Oluşan görüntü şaşırtırken, duruma tepki gösteren bir tatilcinin kül tablasını yanında getirmesi dikkat çekti. İzmaritlerin toplanmasını ve kova içindeki halini kayda alan plaj işletmecisi Recep Erdoğan, kumun üzerine serdiği bez parçası üzerine bir kova izmariti boşaltıp, "Çöp kovalarını kullanmayı öğrenemedik" diyerek çektiği görüntüleri paylaştı. Almanya’da yaşayan ve 6 yıldır İncekum Plajı'na gelen tatilcilerden Ali Aydeniz, sahilde oluşan çirkin görüntüden rahatsız olduğunu dile getirdi. Sigara içen vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten Aydeniz, “Her taraf berbat oluyor. Bir sürü çöp tenekesi koyuluyor ancak sahile atıyorlar. Gençler ellerinden geleni yapıp her gün sigara izmariti topluyor. Ben kül tablamı yanımda getiriyorum. 2 metre kalkmaya üşeniyorlar. İzmaritte mi yürüyeceğiz biz kumda mı” diyerek tepki gösterdi.
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