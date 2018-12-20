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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sahilde temizlik çalışması - ANTALYA

Sahilde temizlik çalışması - ANTALYA

- Sahilde çöp toplayan işçilerden genel görüntü - Belediyeye ait iş makinesinin sahilde çöp toplamasıSahilde temizlik çalışması - Alanya'da rüzgar ve yağmurun ardından dalgalarla plajları dolduran atıklar temizleniliyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde etkili olan yağışlı havanın ardından denizdeki atıklar dalgalarla plaja vurdu.Alanya Belediyesi ekipleri güneşli havayı fırsat bilerek sahile inen vatandaşların ihbarı üzerine plajlarda temizlik çalışması başlattı.Alanya Milli Egemenlik Plajı'nda başlatılan temizlik çalışmaları, Damlataş ve Galip Dere plajlarıyla sürecek.Temizlik çalışmalarında önceliğin, 22 Aralık'ta ilçede yapılaması planlanan 2019 Türkiye Dalga Sörfü Yarışı'nın dalganın organizasyon yapmaya elverişli olabilecek noktalarında yoğunlaştığı öğrenildi.

İş Makinesi Yağışlı Hava Güneşli Hava Güneşli 

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