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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Sahilde ender görülen 'qraupel' hava olayı şaşırttı Haberi

Sahilde ender görülen 'qraupel' hava olayı şaşırttı Haberi

Kar gibi yoğun yağan 'graupel'

Sosyal Medya Sevindik Yağan Kar Yağışı 

-Çocuklardan röportaj
-Sokaklardan görüntüler

( MERSİN )- Mersinli sosyal medya kullanıcıları nadiren görüldüğü belirtilen 'qraupel' yağışını kar yağışı olarak paylaştı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesi sahil kesiminde kısa süreli yumuşak dolu veya tanecik kar olarak bilinen 'graupel' yağışı ilçe sakinlerini heyecanlandırdı. Kısa süreliğine gerçekleşen yağış vatandaşlar tarafından sosyal medyada kar yağışı olarak değerlendirildi. Nadiren görülen hava olayı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Montlarını giyip sokağa inen çocuklar, lapa lapa yağan ve kara benzeyen 'graupel' sebebiyle büyük sevinç yaşadı. Bazı çocuklar 5 yıldır bu anı beklediklerini belirtirken, bazıları da buraya kar yağışının olamayacağını yinede sevindiklerini söyledi.

Mersinli sosyal medya kullanıcıları nadiren görüldüğü belirtilen 'graupel' yağışını kar yağışı olarak paylaşıyor. Graupelin etki alanı ise sahil şeridi ile sınırlı kalarak kısa sürede eridi.
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