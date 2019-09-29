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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Sahilde denizaltı mühimmatı bulundu - SAMSUN

Sahilde denizaltı mühimmatı bulundu - SAMSUN

- Denizaltı mühimmatı - Çaltı Mahallesi Karadeniz sahili - Emniyet şeridi çekilmesi - Denizaltı işaret mayınından detay - Emniyet birimlerinin olay yerinde bulunması Samsun 'da sahilde denizaltı mühimmatı bulunduSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesi sahilinde denizaltı mühimmatı bulundu.Çaltı Mahallesi sahilinde yazlıkların bulunduğu bölgede bir kişi, jandarmaya torpidoya benzer bir cisim gördüğü ihbarında bulundu.İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 kilometre çapında güvenlik şeridi oluşturdu, çevredeki yazlıklarda kalanları tahliye etti.İl Jandarma Komutanlığı bomba imha ekipleri, söz konusu cismin denizaltı mühimmatı olduğunu belirledi.Denizaltı mühimmatı imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.

Jandarma 

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