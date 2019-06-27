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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sahilde bulunan Sahipsiz elbise ve ayakkabı sahil ve kıyı emniyetini harekete geçirdi Video

Sahilde bulunan Sahipsiz elbise ve ayakkabı sahil ve kıyı emniyetini harekete geçirdi Video

arama çalışmalarından görüntü

Kıyı Emniyeti Güvenlik Kamerası Sahil Güvenlik Harekete Geç Polis Ekipleri 

-sahil güvenlikten görüntü
-elbise ve ayakkabıdan görüntü
-vatandaşla röp
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer Tarabya sahilinde, oturma bankının üzerinde erkek elbisesi ve ayakkabısını gören vatandaşlar, boğulma ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti saatlerce denizde arama yaptı. Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Tarabya Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, sahildeki oturma bakının üzerinde, uzun süre duran erkek elbisesi ve ayakkabılarını görünce ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önce araştırma yaptı. Elbise ve ayakkabın sahibi çıkmayınca polis, denize düşme yada boğulmaya karşı durumu sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, denizde aramaya başladı.
Sahil güvenlik filika ile kıyı emniyeti de tekne ile saatlerce denizde kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı. Elbise sahibinin denize mi düştüğü yoksa yüzme amacıyla suya girip boğulduğu konusunda kıyı emniyeti ile sahil güvenlik çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ara verdi.
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