Sahilde ağaca asılı erkek cesedi bulundu Video

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme

-Sahilden görüntü

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Zeytinburnu sahilde elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu İSTANBUL



- Zeytinburnu sahilde bulunan bir parkta elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay, gece saatlerinde Zeytinburnu sahilde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bir kişi ağaca asılı bir kişinin olduğunu gördü. Olayı gören durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybetiğini belirledi. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler olay yerinde incelemelerini tamamladı. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran ekipler olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yerinde incelemesi tamamlanan şahsın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

