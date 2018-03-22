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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sahil yolunda servis minibüsü alev alev böyle yandı

Sahil yolunda servis minibüsü alev alev böyle yandı

Aracın yanmasından görüntü

Sahil Yolu Trafik Yoğunluğu Trol 

-Olay yerinden görüntü
-Araçtan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -EK) - Sürücünün erken fark etmesi faciayı önledi İSTANBUL

- Fatih Kennedy Caddesi Samatya mevkiinde işçileri taşıyan bir servis minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Sürücünün erken fark etmesi faciayı önlerken, sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yangın, saat 18.30’ sıralarında Fatih Kennedy Caddesi Samatya mevkiinde seyir halinde bulunan servis minibüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kennedy Caddesi üzerinden Eminönü istikametine doğru seyreden Nazmi Ünal yönetiminde 34 GH 3415 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangını erken fark eden sürücü Nazmi Ünal aracı yol kenarına çekerek, minibüste bulunanların inmesin sağladı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı sararken, sürücü itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, Kennedy Caddesinde yoğunluk oluştu. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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