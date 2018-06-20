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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sahil yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı Video

Sahil yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı Video

Vatandaş kamerası

Sahil Yolu Trafik Kazası Sağlık Ekipleri İçki Şişesi Direksiyon 

-Kaza yapan otomobilin çekilmesi
-Trafikten detaylar
-Röportaj
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy sahil yolunda sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil takla attı. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi araçta sıkışarak ağır yaralandı. Olay, 03.00 saatlerinde, Kadıköy Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü Necati Aydın yönetiminde ki 34 PU 6382 plakalı otomobil, sahil yolunda seyir ederken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpmasının ardından defalarca takla attı. Kazada sürücü Necati Aydın otomobilde sıkıştı. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Necati Aydın’ı sıkıştığı otomobilden yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından çıkarttı. Durumun ağır olduğu öğrenildi. “Otomobilde çok sayıda alkol şişesi çıktı” Öte yandan kaza yapan otomobilin içerisinden çok sayıda alkol çıktı. Kazanın sebebinin ise aşırı alkol ve hızdan olduğu iddia ediliyor. Olayı gören İsmail Eyüp, otomobilin aşırı süratli olduğunu belirterek ,“Otomobil aşırı süratliydi, karşı taraftaki kaldırıma çarptı, daha sonra takla ata ata bu tarafa geldi. Sürücü içkiliydi, içki şişesinin içinde hala vardı. Yaralı bir kişi vardı durumu ciddiydi. İçki şişesi çok fazlaydı. Çok süratliydi, uçuyordu resmen” dedi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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