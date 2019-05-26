Sahil yolunda heyelan...Vatandaşın ölümden saniyelerle kurtulduğu heyelan anları kamerada Haberi

-bir vatandaşın heyelan anında kaçarak uzaklaşması

-heyelan sonrası görüntüler

-suya gömülen yol



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde belediye tarafından yapılan ve vatandaşların sıkça kullandığı sahil yolu yıkılarak Fırat Nehrine gömüldü. Heyelanın gece geç saatlerde yaşanması büyük bir facianın yaşanmasını engellerken bir vatandaşın heyelandan son anda kurtulması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde belediye tarafından yapılan sahil yolunda heyelan yaşandı. Daha önce bir kısmı çöktüğü için etrafına güvenlik şeridi çekilen yol, gece saat 02.52'de tamamen yıkılarak Fırat Nehrinin sularına gömüldü. Birecik Köprüsünün hemen altında meydana gelen heyelanın gece yaşanması büyük bir facianın önüne geçti. Aydınlatma direklerinin de yerinden söküldüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken heyelanın yaşandığı bölgede bulunan bir vatandaş, yolun kopması üzerine kaçarak kendini kurtardı.

