Sahil ve yeşil alanlara akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi Haberi

-Araç kuyruğunun havadan görüntüsü

-Aktüel görüntüler

-Vatandaş röportajları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da vatandaşlar soğuk ve yağışlı bir haftanın ardından hafta sonunun güneşli olmasını fırsat bilerek deniz kenarına ve yeşil alanlara akın etti. Sahil şeridinde oluşan araç ve insan kalabalığı havadan görüntülendi. Meteorolojinin yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yaptığı İstanbul’da vatandaşlar Pazar günü yüzünü gösteren güneş ve artan hava sıcaklığını fırsat bilerek sahillere ve yeşil alanlara akın etti. 20 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda vatandaş, Zeytinburnu ve Bakırköy sahilleri başta olmak üzere mesire alanlarında güneşli havanın tadını doyasıya yaşadı. Sahil şeridine park edilmiş araçların ve insanların oluşturduğu kalabalık havadan da görüntülendi. İstanbul’a yeni geldiğini ifade eden Ali Doğan Çelik güneşli havayı kuzeniyle deniz kenarında tavla oynayarak değerlendirdiğini söyledi.



Güneşli havayı fırsat bilerek sahile Metin Suluhan ise “Kışın arkasından iyi oldu. Baya yağışlı bir kış geçirdik özellikle son haftalarda. Oturacak bir yer bulabildik, güzel oldu” dedi.



