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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Sahil Güvenlikten AA'ya pankartlı kutlama - ANTALYA

Sahil Güvenlikten AA'ya pankartlı kutlama - ANTALYA

- Sahil Güvenlik timinin denize açılması - Botlarda açılan AA pankartlarından detaylar - Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü botlarda pankartlar açarak kutladıANTALYA (AA) - Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü botlarda pankart açarak kutladı.AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü, Antalya 'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, botla denize açılıp, kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." yazılı pankart açtı.Ayrıca TCSG - 105 botundaki görevli personel de Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama pankartı açtı.Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Binbaşı Önder Göksel, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Kutlay 

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