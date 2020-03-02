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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında 136 düzensiz göçmeni kurtardı - İZMİR

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında 136 düzensiz göçmeni kurtardı - İZMİR

- Düzensiz göçmenlerin kıyıdaki görüntüleri - Göçmenlerin açıklamaları - Düzensiz göçmenler içinde yer alan çocukların kıyıdaki görüntüleriSahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında 136 düzensiz göçmeni kurtardı - Düzensiz göçmenler, botlarına ait motora, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konulduğunu ileri sürdüİZMİR (AA) - İzmir 'in Çeşme ilçesinden denize açıldıktan sonra mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 136 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.Ege Denizi'nde botlarının sürüklenmeye başladığını bildiren düzensiz göçmenler, Çeşme'de bekleyen yakınlarına telefonla ulaşarak yardım istedi.Yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye kurtarma operasyonu düzenledi.
Ekipler çoğunluğu Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni, kıyıya çıkardı.Düzensiz göçmenler, botlarının motoruna, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konulduğunu ileri sürdü.Bir düzensiz göçmen, "Yunanlar botumuzun motorunu söktüler, yedek benzinimizi de aldılar. Bizi denize bıraktılar. 5 saat denizin ortasında kaldık. Bizden Türkiye'ye geri dönmemizi istediler." ifadelerini kullandı.Ekiplerin, aralarında Suriyeli düzensiz göçmenlerin de bulunduğu iki bottaki 111 kişiyi daha kurtararak Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdiği öğrenildi.

Kurtarma Operasyonu Bild Benzin Irak 

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