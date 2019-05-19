Şahika Ercümen ve sualtı ekipleri Milli Mücadele'nin 100. yılını dalış yaparak kutladı - SAMSUN Haberi
- Serbest dalış Dünya rekortmeni Milli Sporcumuz Şahika Ercümen ve beraberindekilerin suya dalışı - Suyun altında yüzmeleri - Ekibin sualtında Atatürk portesini açmaları - Ekibin sualtında Türk Bayrağı'nı açmaları - DetaylarMilli Mücadele'nin 100. yılıSAMSUN (AA) - Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sualtı Arama Kurtarma ve Dalış Eğitmeni Murat Kulakaç, sualtı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır ile Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Degak dalış ekipleri, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını, dalış yaparak kutladı.
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