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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Sahibinin öldüğünü sürekli havlayarak çevre sakinlerine haber verdi

Sahibinin öldüğünü sürekli havlayarak çevre sakinlerine haber verdi

Evden ve sokaktan görüntü

Köpek Cenaze Aracı Hayvan Barınağı Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Polis araçları ve ambulanstan görüntü
-Oğul isimli köpeğin evden ekipler tarafından alınması ve barınağa götürüldüğü araca bindirilmesi
-Polislerden görüntü
-Cesedin cenaze torbasında çıkarılması ve tabuta konulması
-Gürbüz Kahya röp.

( DENİZLİ )- Köpeğin sürekli havlaması yaşlı adamın öldüğünü ortaya çıkardı- Sahibi ölünce sahipsiz kalan köpek barınağa götürüldü DENİZLİ

- Denizli’de evinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın öldüğü, sokakta sürekli havlayan köpeği sayesinde fark edildi. Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi 1901 Sokak'ta meydana geldi. Uzun yıllardır yalnız yaşayan Doğan Gençoğlu (60) isimli adam, evinde hayatını kaybetti. Gençoğlu’nun hayatını kaybettiği, yaklaşık 1 yıldan bu yana baktığı ve ‘oğul’ ismini verdiği köpeğinin sürekli havlaması sayesinde anlaşıldı. Dünden bu yana evinin önünde ve sokakta sürekli havlayan köpek nedeniyle huzursuzlanan mahalle sakinleri, bugün akşam saatlerinde adamın yaşadığı eve gitti. Tek katlı evin ışığının yandığı odanın penceresinden içeri bakan mahalle sakinleri, talihsiz adamın hareketsiz bir şekilde uzandığını görünce durumu polis ve 112 Acil Sağlık'a bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri girdikleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir inşaatta gece bekçiliği yaptığı öğrenilen Gençoğlu’nun cansız bedeni, incelemelerin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Köpek evden gitmemek için ekiplere direndi Sahibinin öldüğünü sürekli olarak havlayarak mahalle sakinlerine haber veren ve Gençoğlu’nun cesedinin bulunmasını sağlayan köpeği, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin evden gitmemek için kendisini alan ekiplere direnmeye çalışması ise dikkat çekti. “Sahibinin öldüğünü hissedip anlatmaya çalışmış” Mahalle sakinlerinden Gürbüz Kahya ise oğul isimli köpeğin dünden beridir sokakta dolaşıp havladığını söyleyerek çevre sakinlerine köpeğin haber verdiğini söyledi.

Kahya, “Adam yalnız yaşıyordu. Adamın tek arkadaşı köpeğiydi. Köpeği buralarda boş geziyordu. Köpeği gezip havlıyordu, sahibinin öldüğünü hissedip anlatmaya çalışmış. Polisler geldiğinde sonra öldüğü ortaya çıktı” dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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