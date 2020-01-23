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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı görenleri şaşırtıyor Haberi

Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı görenleri şaşırtıyor Haberi

Sahibinin buzağıya komut vermesi detaylar

Hayvan Sevgisi Hayvan 

-Buzağının komutları dinlemesi detaylar
-Röportaj

( RİZE )- Memiş Fil:- "Hayvanı seveceksin ki dediğini yapacak" RİZE

- Rize'nin Karayemiş köyünde 22 yaşındaki Memiş Fil'e ait 5 aylık buzağının sahibinin komutlarına uyarak dediklerini yapması görenleri şaşırtıyor.Karayemiş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan ve küçük yaşlardan beri hayvan sevgisi olduğunu belirten 22 yaşındaki Memiş Fil, 5 aylık buzağısını eğitti. Buzağının sahibi Fil'in 'gel, git ve otur' gibi komutlarına uyması görenleri şaşırtıyor. Memiş Fil, annesinin eskiden beri hayvan baktığını ve bundan dolayı da kendisinde çocukluktan beri hayvan sevgisi olduğunu belirtti.
Buzağıyı eğitmenin zor olmadığı kadar kolay da olmadığını aktaran Fil, hayvanı sevgisiyle eğittiğini ifade etti.
Buzağıyı 2-3 aylıkken eğitmeye başladığını söyleyen Fil, "Merkeze bağlı Karayemiş köyünde yaşıyorum. Annem eskiden beri hayvan baktığından dolayı benim de çocukluğumdan beri hayvan sevgim var. Buzağıyı o şekilde eğitmemiz çok zor olmadığı gibi çokta kolay olmadı tabii ki. Gel deyince geliyor, git deyince gidiyor ve otur deyince komutlarıma uyarak oturuyor. Hayvanı çok küçükken almıştık, kendi ahırımızda kaldı zaten. Şuanda 4-5 aylık olan buzağıma 2-3 aylıkken eğitim vermeye başladım. Yalnız bu değil eğittiğim hayvan, bir de büyük hayvanım vardı. Hayvanı seveceksin ki dediğini yapacak" dedi.

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